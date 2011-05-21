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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 21 мая 2011
Волынь
21.05.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Металлург
31'
О. Пищур
10'
Ф. Ади
21'
Ч. Танаса
90+4'
Р. Годованый (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Р. Годованый
Замена
Н. Полюлях
️️️️
Ф. Ади
Желтая карточка
С. Изворану
Замена
М. Джуровски
️️️️
Соарес
Замена
П. Грищенко
️️️️
Ч. Танаса
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
В. Прындета
Замена
В. Прындета
️️️️
С. Стевич
Желтая карточка
А. Воловик
Желтая карточка
Б. Карковский
ГОЛ! 1:2!
О. Пищур
Желтая карточка
Р. Годованый
ГОЛ! 0:2!
Ч. Танаса
Замена
Р. Максимюк
️️️️
В. Гошкодеря
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
44
Богдан Карковский
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Волынь
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Металлург
36
Никита Полюлях
ЦП
43
Павел Грищенко
ЦП
30
Марио Джуровски
ЦП
2-1-5-2
42
Недилько
30
Симинин
3
Годованый
35
Стевич
44
Карковский
99
Гошкодеря
22
Пищур
24
Изворану
5
Лопес
18
Павлов
10
Бабырь
4-3-1-2
13
Бандура
4
Прийма
4
Воловик
8
Аделейе
44
Чечер
10
Лазич
6
Морозюк
19
Мкртчян
17
Соарес
22
Танаса
9
Ади
35
Стевич
18
Прындета
18
Прындета
35
Стевич
99
Гошкодеря
15
Максимюк
15
Максимюк
99
Гошкодеря
9
Ади
36
Полюлях
36
Полюлях
9
Ади
22
Танаса
43
Грищенко
43
Грищенко
22
Танаса
17
Соарес
30
Джуровски
30
Джуровски
17
Соарес
Остались в запасе
Волынь
Металлург
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Волынь - Металлург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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