Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Черный - статистика

Завершил карьеру
23 октября 1989 (36)
#13 | Нападающий
170 см | 65 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
18
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 0
29.04.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Александрия
0 : 4
24.04.2016
Днепр
1' - 75'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Александрия
2 : 0
16.04.2016
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
46' - 90'
75'
90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
0 : 2
02.04.2016
Динамо К
60' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
70' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
0 : 0
12.03.2016
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Сталь
2 : 2
05.03.2016
Александрия
66' - 90'
82'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 2
05.12.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
2 : 0
28.11.2015
Металлист
76' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 2
22.11.2015
Александрия
69' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Александрия
2 : 3
07.11.2015
Шахтер
76' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Александрия
1 : 1
01.11.2015
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
3 : 1
18.10.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Днепр
2 : 0
04.10.2015
Александрия
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Заря
1 : 1
27.09.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
3 : 0
12.09.2015
Александрия
1' - 52'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
1' - 68'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Олимпик
1 : 0
15.08.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Александрия
1 : 1
08.08.2015
Сталь
1' - 90'
27'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
1' - 66'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
26.07.2015
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
19.07.2015
Александрия
1' - 72'
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
3
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+