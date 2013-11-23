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Константин Дудченко
Статистика
Константин Дудченко - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1986 (40), Мелитополь
#30 | Нападающий
194 см | 89 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
19
6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Мордовия
4 : 2
23.11.2013
Шинник
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
5 : 0
17.11.2013
Арсенал
1' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 0
04.11.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Салют
4 : 0
27.10.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
1 : 0
23.10.2013
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
1' - 90'
18'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
4 : 2
01.10.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Уфа
2 : 1
22.09.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
4 : 0
16.09.2013
Химик
1' - 90'
69'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
2 : 1
10.09.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
62'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
2 : 0
05.09.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Шинник
1 : 2
28.08.2013
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 1
23.08.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
18.08.2013
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 0
12.08.2013
Шинник
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
3 : 0
07.08.2013
Мордовия
Был в запасе
90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Арсенал
4 : 0
02.08.2013
Шинник
1' - 37'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
2 : 0
23.07.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
0 : 0
18.07.2013
Салют
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Луч
0 : 1
13.07.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 1
07.07.2013
Балтика
1' - 90'
57'
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