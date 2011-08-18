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Алексей Никитин
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Алексей Никитин - новости
Завершил карьеру
27 января 1992 (34), Москва
#4 | Защитник
189 см
Россия
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Трансферы
Публикации
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
18 августа
11
Бывший футболист «Уфы» объяснил, почему Москва – лучший город Земли: «По совокупности всех факторов»
15 мая
Бывший футболист «Уфы» высказался о ценах на продукты: «Огурцы по 400 рублей – это неадекватно»
15 мая
15
Никитин: «Спартаковский футбол – это пережиток прошлого»
2024.08.28 13:22
4
Никитин: «В Серию В поехал бы играть просто за еду»
2023.02.25 00:14
2
Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб
2023.02.24 16:31
Фото
Экс-защитник «Химок» Никитин подписал контракт с боснийским клубом
2023.02.18 10:43
1
Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)
2023.01.09 16:11
5
12 игроков могут покинуть «Химки» зимой
2022.11.11 18:48
4
Никитин ответил, не «сплавляют» ли «Химки» Гогниева
2022.10.30 11:07
1
Видео
Никитин из «Химок» покинул матч с «Динамо» на метро. В вагоне он дал интервью
2022.10.29 20:35
3
Никитин: «Уфа» заслуженно вылетела из РПЛ. Не боюсь сказать это открыто»
2022.07.19 08:35
2
Фото
«Химки» подписали контракт с воспитанником ЦСКА
2022.07.12 22:31
1
«Уфа» объявила о переходе Никитина в «Химки»
2022.06.18 12:12
1
«Химки» договорились о трансфере защитника «Уфы»
2022.06.18 10:49
Никитин останется с «Уфой» в ФНЛ, несмотря на предложения из РПЛ
2022.06.12 14:53
1
Игрок «Уфы» Никитин – о матче с «Рубином»: «Судейство на стороне соперника»
2022.05.21 18:20
3
Фото
Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.11.01 20:41
5
Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»
2021.05.17 21:25
5
Фото
Никитин провел 100-й матч за «Уфу»
2020.12.13 11:50
«Мутко против»: как минимум пять игроков «Уфы» заразились коронавирусом
2020.07.12 16:56
2
Никитин, Кротов, Голубев – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»; у гостей выйдут Бавин, Емельянов, Кухарчик
2020.07.05 15:46
3
Фото
Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta
2020.07.02 14:07
4
Игрок «Уфы» Никитин: «В полуфинале Кубка России болели за «Спартак» больше, чем за себя»
2018.04.29 07:29
Никитин недоволен работой бригады Москалева в матче «Уфы» с «Рубином»
2017.05.08 10:42
1
Защитник «Уфы» Никитин: «Мы знаем требования Гончаренко. Будем играть на слабых сторонах ЦСКА»
2017.04.20 13:22
Никитин: «Выбирая между второй Бундеслигой, Чемпиошипом и РФПЛ, выбор будет не в пользу последней»
2016.11.19 13:42
7
Видео
«Уфа» – «Мордовия». Все голы
2016.03.06 16:29
Хусаинов: «В эпизоде с пенальти Дзюба сам толкал защитника»
2015.12.06 23:50
3
Никитин: «Дзюба мастерски подставился, у меня не было выбора»
2015.12.04 00:24
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«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
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