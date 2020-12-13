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    Никитин провел 100-й матч за «Уфу»

    Матч 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1) стал для защитника «Уфы» Алексея Никитина 100-м за команду. Он выступает в Уфе с 2015 года.

    «Первую свою игру за ФК «Уфа» Алексей провел 17 июля 2015 года на «Открытие Арене». «Уфа» в меньшинстве тогда едва не обыграла «Спартак» (2:2), а сам Никитин дебютировал во втором тайме.

    Защитник проводит свой уже шестой сезон за ФК «Уфа». В ста матчах Никитин отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Алексей стал девятым футболистом в истории ФК «Уфа», кто сумел покорить отметку в сто матчей за команду», – написали уфимцы.

    • Никитин – уроженец Москвы, воспитанник ЦСКА.
    • До «Уфы» он выступал за «Амкар», «Енисей».
    • «Уфа» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: твиттер «Уфы»

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    13.12.2020 11:50
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