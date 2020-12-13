Никитин провел 100-й матч за «Уфу»

Матч 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1) стал для защитника «Уфы» Алексея Никитина 100-м за команду. Он выступает в Уфе с 2015 года.

«Первую свою игру за ФК «Уфа» Алексей провел 17 июля 2015 года на «Открытие Арене». «Уфа» в меньшинстве тогда едва не обыграла «Спартак» (2:2), а сам Никитин дебютировал во втором тайме.

Защитник проводит свой уже шестой сезон за ФК «Уфа». В ста матчах Никитин отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Алексей стал девятым футболистом в истории ФК «Уфа», кто сумел покорить отметку в сто матчей за команду», – написали уфимцы.