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  • Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб

Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб

24 февраля 2023, 16:31

Новичок «Тузла Сити» Алексей Никитин объяснил свой выбор в пользу Боснии и Герцеговины после ухода из «Химок».

– Ты сказал: «Я всю карьеру хотел попробовать что-то новое». То есть мечтал уехать в Европу?

– Я бы не назвал это мечтой или целью. Думал так: «Если будет возможность, почему нет?». Но если бы оставались хорошие варианты в России, я бы никогда не заставил себя выйти из зоны комфорта.

Я не дауншифтер, который совершает неоправданные действия во имя чего-то непонятного. Просто сейчас Босния – лучшее из того, что предлагали. Это интересно. Плюс риски минимальны, я мало что теряю.

Буду играть плохо – у меня и так немного вариантов. Буду хорошо – возможно, откроются другие страны. Люди посмотрят и поймут, что я окультуризировался в Европе, хоть и не в ЕС.

Все-таки про футболистов из России есть клише, что они ленивые, некоммуникабельные. У меня не то чтобы была мечта о Европе. Просто надеялся, что судьба даст шанс попробовать.

– А ради чего ты надеялся? 98% футболистов из России не хотят никуда уезжать.

– Когда ребята говорят, что поедут только в топ-5 – понятно, чего они боятся. Если они играют в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените» или «Спартаке», им есть, что терять. Они на хорошем счету, живут в прекрасном городе. Им нет смысла уезжать в условный чемпионат Сербии.

Моя ситуация – другая. Я сделал вынужденный шаг, но я доволен. Вариант с Боснией даже в плане жизненного опыта даст мне много нового.

Это лучше, чем если бы я согласился на ФНЛ и жил в каком-то российском городе. Здесь я окунусь в культуру другой страны, выучу язык. Для будущей жизни это плюс.

– Обычно российские футболисты не хотят уезжать из РПЛ, потому что в лиге очень большие зарплаты. Во сколько ты упал в зарплате по сравнению с «Химками»?

Очень большие зарплаты – миф. Если взять топ-5 – да. Но у тех, кто борется за выживание... Поверь: там деньги, которые ребята зарабатывают честным трудом.

– Ты ведь не будешь отрицать, что в «Оренбурге» или «Химках» нормально, когда игрок получает 20 тысяч евро в месяц? Для сравнения возьмем середину таблицы чемпионата Португалии: там даже некоторые участники еврокубков платят 5-10 тысяч евро.

– Спонсор «Оренбурга» – «Газпром», поэтому такое возможно. «Химки» – не могу говорить конкретные цифры, но да. Но я долго играл в «Уфе» и знаю, что такие деньги там получали два-три человека.

«Уфа» – исключение. Половину бюджета она зарабатывала сама, а последнее время вообще жила за счет трансферов.

– Окей, пусть так.

– Возвращаюсь к вопросу: во сколько раз ты упал?

– В два.

– По моим прикидкам, в Боснии платят 5, ну максимум 7 тысяч в евро в месяц. То есть «Химках» у тебя было всего 10-15 тысяч?

– Учитывая мои ответы на предыдущие вопросы, можешь сам сделать выводы.

– Это удивительно. Казалось, что после стольких лет в РПЛ и капитанства в «Уфе» тебя подписали в «Химки» на приличные деньги.

В России так не работает. Мало кому интересно, что было раньше. Тебя оценивают по тому, что было только что.

Тогда я вылетел с «Уфой», мне исполнилось 30 лет. Я мог рассчитывать на большой контракт, если бы стоял выбор из пяти команд, которые перебивали друг друга деньгами.

Но меня звали только две команды на одинаковые деньги. Никто друг друга не перебивал.

  • Никитин – воспитанник ЦСКА.
  • За «Химки» он выступал с июля 2022 года и провел 12 матчей без голевых действий.
  • Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Химки Тузла Сити Никитин Алексей
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