Хусаинов: «В эпизоде с пенальти Дзюба сам толкал защитника»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился своим мнением о правильности назначения второго 11-метрового удара в ворота «Уфы» в поединке 18-го тура против «Зенита».

«Следует подача верхом – справа в штрафную площадь гостей. К приему мяча приготовились Никитин («Уфа») и, расположившийся у него за спиной Дзюба. При подлете мяча в район 11-ти метровой отметки, Дзюба двумя руками толкает в спину Никитина. Явный фол против защитника. Арбитр все прекрасно видит, но молчит. Тем временем, мяч перелетает и Никитина, и Дзюбу. Оба, пытаясь дотянуться до мяча, пятятся назад и начинают падать на спину – назад, причем, первым начинает падать Дзюба и руками тянет на себя за футболку Никитина. Как только, Дзюба оказывается на газоне, тут же раздается свисток арбитра и ... указывающий жест на 11-ти метровую отметку!», – сказал Хусаинов.

Напомним, арбитр Федотов дважды указывал на «точку» в этой встрече, и только один пенальти «Зенит» смог реализовать: автором гола стал защитник Эсекьель Гарай.