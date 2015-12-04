Никитин: «Дзюба мастерски подставился, у меня не было выбора»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин пообщался с журналистами после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

– Можно поздравить вас с одним очком?

– Да, можно сказать, что мы отбились. Много моментов было у «Зенита».

– Что скажете о пенальти?

– Тяжело сказать, сейчас посмотрел повтор: Дзюба меня в спину толкал, но у меня рука была на нем – возможно, дал повод. Судья им воспользовался.

– Вы о втором пенальти. А что было в первом?

– Скажем так, Дзюба мастерски подставился, у меня не осталось выбора.

– Говорят, что «Зенит» с Халком и без Халка – разные команды.

– Халк – топ-игрок, с ним было бы тяжелее намного.

– Показалось, лучший игрок матча – ваш вратарь.

– Конечно, столько сэйвов!

– Есть обида на арбитров? На себя?

– Мы сами дали повод – и первый раз, и второй раз. Если бы рука не была на нем, может, и не дал бы. Это просто урок на будущее – нельзя давать даже повода.

– Было ощущение, что удержите победу?

– Честно говоря, в такой осаде сидели весь тайм, тяжело. В конце матча было такое ощущение, что можем, но «Зенит» много создал. Я не хочу Бога гневить, что мы не выиграли. Ничья для нас – неплохо.

– Есть ощущение, что этот матч был лучшим в сезоне в плане игры?

– Я бы не сказал, что мы очень хорошо играли, мы просто старались обороняться. «Зенит» очень большое давление оказывала. Наша команда может играть в комбинационный футбол. Сегодня была игра, где вратарь спас и «Зенит» не смог забить. Мы, конечно, тоже молодцы, но это не лучшая игра, – говорит Никитин.