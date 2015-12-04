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    • Никитин: «Дзюба мастерски подставился, у меня не было выбора»

    Никитин: «Дзюба мастерски подставился, у меня не было выбора»

    Защитник «Уфы» Алексей Никитин пообщался с журналистами после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1).

    – Можно поздравить вас с одним очком?

    – Да, можно сказать, что мы отбились. Много моментов было у «Зенита».

    – Что скажете о пенальти?

    – Тяжело сказать, сейчас посмотрел повтор: Дзюба меня в спину толкал, но у меня рука была на нем – возможно, дал повод. Судья им воспользовался.

    – Вы о втором пенальти. А что было в первом?

    – Скажем так, Дзюба мастерски подставился, у меня не осталось выбора.

    – Говорят, что «Зенит» с Халком и без Халка – разные команды.

    – Халк – топ-игрок, с ним было бы тяжелее намного.

    – Показалось, лучший игрок матча – ваш вратарь.

    – Конечно, столько сэйвов!

    – Есть обида на арбитров? На себя?

    – Мы сами дали повод – и первый раз, и второй раз. Если бы рука не была на нем, может, и не дал бы. Это просто урок на будущее – нельзя давать даже повода.

    – Было ощущение, что удержите победу?

    – Честно говоря, в такой осаде сидели весь тайм, тяжело. В конце матча было такое ощущение, что можем, но «Зенит» много создал. Я не хочу Бога гневить, что мы не выиграли. Ничья для нас – неплохо.

    – Есть ощущение, что этот матч был лучшим в сезоне в плане игры?

    – Я бы не сказал, что мы очень хорошо играли, мы просто старались обороняться. «Зенит» очень большое давление оказывала. Наша команда может играть в комбинационный футбол. Сегодня была игра, где вратарь спас и «Зенит» не смог забить. Мы, конечно, тоже молодцы, но это не лучшая игра, – говорит Никитин.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2015 00:24
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