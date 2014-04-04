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Вячеслав Сушкин
Статистика
Вячеслав Сушкин - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1991 (35)
#10 | Нападающий
180 см | 72 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
21
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4 : 0
30.03.2014
Ангушт
1' - 90'
11, 24'
56'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
3 : 0
23.03.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
16.03.2014
Сочи
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1 : 2
10.03.2014
Химик
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сочи
0 : 1
23.11.2013
Оренбург
40' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.11.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сочи
4 : 2
10.11.2013
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
0 : 2
03.11.2013
Сочи
1' - 90'
31'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
27.10.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0 : 3
23.10.2013
Мордовия
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
2 : 0
18.10.2013
Сочи
61' - 90'
63'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0 : 0
13.10.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Салют
1 : 1
07.10.2013
Сочи
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1 : 1
30.09.2013
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2 : 1
22.09.2013
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 1
07.08.2013
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0 : 0
02.08.2013
СКА-Хабаровск
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 1
28.07.2013
Сочи
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1 : 0
23.07.2013
Cибирь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0 : 0
18.07.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4 : 1
13.07.2013
Сочи
1' - 39'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
07.07.2013
Арсенал
1' - 84'
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