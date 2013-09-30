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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Луч
Сочи - Луч: обзор матча 30 сентября 2013
Сочи
30.09.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Луч
23'
И. Маркелов
17'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Луч
90'
+3
Желтая карточка
Д. Семочко
Замена
Б. Идову
️️️️
Н. Сурков
90'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
И. Мельник
87'
84'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
Д. Кудинов
79'
Замена
В. Есин
️️️️
А. Маматюк
79'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
74'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Васильев
65'
58'
Замена
И. Михалев
️️️️
Д. Дорожкин
58'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Гриднев
46'
Замена
А. Кацаев
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
И. Мельник
41'
37'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
ГОЛ! 1:1!
И. Маркелов
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Борис Журавлев
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-3-1
1
Самохвалов
3
Сурков
3
Костин
5
Кудинов
11
Кирсанов
4
Васильев
10
Федоров
10
Маматюк
58
Егоров
88
Маркелов
4-4-1-1
56
Довбня
25
Семочко
12
Пономаренко
23
Джиоев
2
Кренделев
3
Тетрашвили
13
Кудряшов
56
Гриднев
35
Романович
77
Романенко
13
Дорожкин
29
Мельник
10
Матрахов
10
Матрахов
29
Мельник
10
Маматюк
27
Есин
27
Есин
10
Маматюк
3
Сурков
30
Идову
30
Идову
3
Сурков
4
Васильев
13
Гиголаев
13
Гиголаев
4
Васильев
56
Гриднев
44
Клопков
44
Клопков
56
Гриднев
13
Кудряшов
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
13
Кудряшов
77
Романенко
10
Кацаев
10
Кацаев
77
Романенко
13
Дорожкин
39
Михалев
39
Михалев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Сочи
Луч
31
Антон Арсеньев
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
77
Денис Селищев
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Сочи - Луч
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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