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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Сочи
Мордовия - Сочи: обзор матча 13 июля 2013
Мордовия
13.07.2013, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
4 : 1
Завершен
Сочи
27'
Р. Мухаметшин (П)
35'
А. Иванов
57'
А. Иванов
60'
А. Иванов
20'
В. Ильин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Сочи
Замена
Р. Юсупов
️️️️
В. Божович
90'
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Иванов
76'
75'
Желтая карточка
И. Маркелов
70'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Е. Матрахов
65'
Замена
М. Федоров
️️️️
И. Мельник
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Е. Луценко
61'
ГОЛ! 4:1!
А. Иванов
60'
ГОЛ! 3:1!
А. Иванов
57'
51'
Замена
Н. Сурков
️️️️
Р. Гиголаев
48'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Замена
В. Пономарев
️️️️
М. Рогов
46'
39'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
В. Сушкин
ГОЛ! 2:1!
А. Иванов
35'
27'
Красная карточка
М. Ершов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мухаметшин
27'
24'
Желтая карточка
В. Ильин
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Ильин
Красная карточка
М. Будников
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
16
Александр Суворов
ЦП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-1-3-2
1
Коченков
12
Божович
35
Хубутия
22
Будников
40
Перендиа
11
Пазин
31
Рогов
27
Гаглоев
88
Иванов
48
Луценко
23
Мухаметшин
3-3-2-2
1
Самохвалов
29
Мельник
3
Костин
15
Ершов
4
Васильев
10
Матрахов
11
Кирсанов
58
Егоров
13
Гиголаев
98
Ильин
10
Сушкин
88
Иванов
37
Терентьев
37
Терентьев
88
Иванов
12
Божович
11
Юсупов
11
Юсупов
12
Божович
31
Рогов
19
Пономарев
19
Пономарев
31
Рогов
48
Луценко
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
48
Луценко
13
Гиголаев
3
Сурков
3
Сурков
13
Гиголаев
29
Мельник
10
Федоров
10
Федоров
29
Мельник
10
Сушкин
5
Кудинов
5
Кудинов
10
Сушкин
10
Матрахов
88
Маркелов
88
Маркелов
10
Матрахов
Остались в запасе
Мордовия
Сочи
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Мордовия - Сочи
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
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