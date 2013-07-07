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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Арсенал
Сочи - Арсенал: обзор матча 07 июля 2013
Сочи
07.07.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
22'
А. Кутьин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Р. Тимохин
84'
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Шилов
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Сушкин
84'
75'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
69'
Желтая карточка
И. Ершов
Замена
И. Маркелов
️️️️
М. Федоров
61'
Замена
В. Есин
️️️️
Н. Сурков
56'
Желтая карточка
В. Ильин
45'
Желтая карточка
М. Федоров
22'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кутьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Максим Федоров
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
3-3-2-2
1
Самохвалов
15
Ершов
3
Костин
3
Сурков
4
Васильев
10
Матрахов
11
Кирсанов
13
Гиголаев
10
Федоров
10
Сушкин
98
Ильин
3-2-3-2
1
Филимонов
14
Лозенков
18
Сухарев
71
Денисов
22
Ершов
9
Шилов
77
Лепский
8
Макаренко
10
Кузнецов
48
Кутьин
99
Савин
3
Сурков
27
Есин
27
Есин
3
Сурков
10
Федоров
88
Маркелов
88
Маркелов
10
Федоров
10
Сушкин
10
Матяш
10
Матяш
10
Сушкин
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
9
Шилов
20
Сергеев
20
Сергеев
9
Шилов
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Сочи - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
МСА Петровский
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