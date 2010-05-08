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Бира Дембеле
Статистика
Бира Дембеле - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1988 (38)
#22 | Защитник
189 см | 82 кг
Франция | Мали
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
22
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2 : 0
08.05.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Булонь
0 : 1
05.05.2010
Сент-Этьен
85' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1 : 1
04.04.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
3 : 0
28.03.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2 : 0
20.03.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1 : 3
13.03.2010
Булонь
82' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1 : 0
27.02.2010
Булонь
90' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
1' - 90'
47'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3 : 1
13.02.2010
Булонь
1' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0 : 2
06.02.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2 : 2
23.12.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 0
12.12.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Булонь
2 : 1
06.12.2009
Ланс
1' - 90'
22'
21'
Франция. Лига 1, 14 тур
Булонь
2 : 5
02.12.2009
ПСЖ
28' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
28.11.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5 : 0
07.11.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1 : 2
31.10.2009
Нанси
1' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1 : 3
24.10.2009
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1 : 1
17.10.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2 : 3
04.10.2009
Лилль
1' - 90'
33'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
1 : 0
26.09.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0 : 2
19.09.2009
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Булонь
0 : 0
29.08.2009
Осер
83' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.08.2009
Булонь
72' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2 : 1
16.08.2009
Гренобль
82' - 90'
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