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Роберто Сольдадо
Статистика
Роберто Сольдадо - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1985 (41), Валенсия
#9 | Нападающий
179 см | 74 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
14
3
1
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
3 : 1
15.05.2022
Алавес
76' - 90'
86'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1 : 1
30.04.2022
Леванте
62' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 3
21.04.2022
Севилья
76' - 90'
87'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 4
17.04.2022
Леванте
80' - 90'
90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 3
10.04.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3 : 1
19.03.2022
Леванте
75' - 90'
76'
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 1
12.03.2022
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
3 : 1
07.03.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 0
25.02.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
21.02.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 4
13.02.2022
Бетис
66' - 74'
74'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 0
04.02.2022
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0 : 2
22.01.2022
Кадис
1' - 87'
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 0
08.01.2022
Мальорка
1' - 58'
47'
66'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3 : 4
20.12.2021
Валенсия
77' - 90'
90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 3
11.12.2021
Леванте
69' - 90'
86'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0 : 0
05.12.2021
Осасуна
67' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3 : 1
28.11.2021
Леванте
63' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0 : 0
19.11.2021
Атлетик
86' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
2 : 1
06.11.2021
Леванте
1' - 64'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 3
01.11.2021
Гранада
1' - 80'
79'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
2 : 2
28.10.2021
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
5 : 3
24.10.2021
Леванте
1' - 56'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 0
16.10.2021
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
1 : 1
14.08.2021
Леванте
1' - 51'
47'
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