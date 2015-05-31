Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009