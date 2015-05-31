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Абделькадер Геззаль
Статистика
Абделькадер Геззаль - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1984 (41), Десин-Шарпо
#5 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 2
31.05.2015
Парма
57' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2 : 2
24.05.2015
Верона
76' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 0
18.05.2015
Парма
1' - 68'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
79' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
1' - 71'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 0
26.04.2015
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
11.04.2015
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1 : 0
08.04.2015
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 1
04.04.2015
Парма
46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
67' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0 : 0
15.02.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
01.11.2014
Интер
18' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 0
29.10.2014
Парма
86' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
63' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
46' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 2
29.09.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
1' - 63'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4 : 5
14.09.2014
Милан
1' - 65'
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