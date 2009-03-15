Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мауро Эспозито - статистика

    Имя Мауро
    Фамилия Эспозито
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июня 1979 (43 года)
    Рост 172
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -56' Наполи (Неаполь) 3:0 Кьево (Верона)
    24.05.2009 63' -90' Кьево (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    17.05.2009 82' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Кьево (Верона)
    10.05.2009 72' -90' Кьево (Верона) 2:2 Интер (Милан)
    03.05.2009 87' -90' Рома (Рим) 0:0 Кьево (Верона)
    19.04.2009 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:2 Кьево (Верона)
    11.04.2009 85' -90' Кьево (Верона) 0:1 Милан (Милан)
    05.04.2009 63' -90' Ювентус (Турин) 3:3 Кьево (Верона)
    22.03.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Палермо (Палермо)
    15.03.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 0:3 Кьево (Верона)
    08.03.2009 81' -90' Кьево (Верона) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    01.03.2009 88' -90' Аталанта (Бергамо) 0:2 Кьево (Верона)
    22.02.2009 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кьево (Верона)
    15.02.2009 73' -90' Кьево (Верона) 1:1 Катания (Катания)
    08.02.2009 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Кьево (Верона)
    01.02.2009 1' -46' Кьево (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    28.01.2009 1' -60' Кьево (Верона) 1:1 Лечче (Лечче)
    24.01.2009 1' -63' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 0:1 Кьево (Верона)
    18.01.2009 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Наполи (Неаполь)
    11.01.2009 1' -79' Болонья (Болонья) 1:1 Кьево (Верона)
    21.12.2008 70' -90' Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    14.12.2008 61' -90' Интер (Милан) 4:2 Кьево (Верона)
    06.12.2008 1' -78' Кьево (Верона) 0:1 Рома (Рим)
    30.11.2008 1' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Кьево (Верона)
    39'
    23.11.2008 72' -90' Кьево (Верона) 0:2 Сиена (Сиена)
    16.11.2008 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Кьево (Верона)
    09.11.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Ювентус (Турин)
    02.11.2008 1' -90' Палермо (Палермо) 3:0 Кьево (Верона)
    29.10.2008 1' -90' Кьево (Верона) 1:2 Лацио (Рим)
    19.10.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    21.09.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Кьево (Верона)
    14.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кьево (Верона)
    • Читайте нас: 
    11