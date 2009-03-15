|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -56'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кьево (Верона)
|24.05.2009
|63' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|17.05.2009
|82' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Кьево (Верона)
|10.05.2009
|72' -90'
|Кьево (Верона)
|2:2
|Интер (Милан)
|03.05.2009
|87' -90'
|Рома (Рим)
|0:0
|Кьево (Верона)
|19.04.2009
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:2
|Кьево (Верона)
|11.04.2009
|85' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Милан (Милан)
|05.04.2009
|63' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Кьево (Верона)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:3
|Кьево (Верона)
|08.03.2009
|81' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|01.03.2009
|88' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Кьево (Верона)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кьево (Верона)
|15.02.2009
|73' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Катания (Катания)
|08.02.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Кьево (Верона)
|01.02.2009
|1' -46'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|28.01.2009
|1' -60'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|24.01.2009
|1' -63'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|0:1
|Кьево (Верона)
|18.01.2009
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2009
|1' -79'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кьево (Верона)
|21.12.2008
|70' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|14.12.2008
|61' -90'
|Интер (Милан)
|4:2
|Кьево (Верона)
|06.12.2008
|1' -78'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Рома (Рим)
|30.11.2008
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кьево (Верона)
|39'
|23.11.2008
|72' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Сиена (Сиена)
|16.11.2008
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Кьево (Верона)
|09.11.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|02.11.2008
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:0
|Кьево (Верона)
|29.10.2008
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Лацио (Рим)
|19.10.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.09.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Кьево (Верона)
|14.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кьево (Верона)