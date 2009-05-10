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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 10 мая 2009
Кьево
10.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Интер
27'
М. Марколини
73'
Лусиано
3'
Э. Креспо
65'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
Желтая карточка
М. Малаго
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
Замена
М. Малаго
️️️️
Э. Богдани
Замена
Л. Хименес
️️️️
Д. Станкович
Замена
Д. Сардо
️️️️
А. Мантовани
ГОЛ! 2:2!
Лусиано
Замена
М. Эспозито
️️️️
С. Бентивольо
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Э. Креспо
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
И. Кордоба
ГОЛ! 1:1!
М. Марколини
ГОЛ! 0:1!
Э. Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
76
Керлон
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
19
Мореро
21
Фрей
7
Марколини
30
Ригони
7
Бентивольо
10
Лусиано
31
Пеллисьер
81
Богдани
3-5-2
20
Сезар
6
Самуэль
2
Кордоба
17
Максвелл
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Мунтари
7
Фигу
9
Креспо
45
Балотелли
81
Богдани
78
Малаго
78
Малаго
81
Богдани
17
Мантовани
20
Сардо
20
Сардо
17
Мантовани
7
Бентивольо
0
Эспозито
0
Эспозито
7
Бентивольо
4
Мунтари
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
4
Мунтари
9
Креспо
74
Крус
74
Крус
9
Креспо
5
Станкович
84
Хименес
84
Хименес
5
Станкович
Остались в запасе
Кьево
Интер
76
Керлон
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
76
Керлон
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кьево - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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