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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 15 марта 2009
Лацио
15.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 3
Завершен
Кьево
27'
Э. Богдани
28'
С. Пеллисьер
84'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
Замена
Д. Сардо
️️️️
С. Пеллисьер
ГОЛ! 0:3!
С. Пеллисьер
Замена
Д. Розегнал
️️️️
С. Крибари
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Лусиано
Красная карточка
А. Коларов
Желтая карточка
М. Сарате
Желтая карточка
С. Сивилья
Замена
С. Маури
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
С. Мореро
ГОЛ! 0:2!
С. Пеллисьер
ГОЛ! 0:1!
Э. Богдани
20'
Замена
Э. Богдани
️️️️
С. Макинва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Манфредини
ЛП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
25
Крибари
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
24
Ледесма
27
Матузалем
32
Брокки
21
Пандев
9
Сарате
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
19
Мореро
33
Йепес
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
28
Макинва
31
Пеллисьер
25
Крибари
14
Розегнал
14
Розегнал
25
Крибари
32
Брокки
6
Маури
6
Маури
32
Брокки
31
Пеллисьер
20
Сардо
20
Сардо
31
Пеллисьер
10
Лусиано
18
Колуччи
18
Колуччи
10
Лусиано
28
Макинва
81
Богдани
81
Богдани
28
Макинва
Остались в запасе
Лацио
Кьево
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лацио - Кьево
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Оскар Джирарди
(Сан-Дона-ди-Пьяве)
Стадион:
Олимпико
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