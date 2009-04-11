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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 11 апреля 2009
Кьево
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Милан
53'
К. Зеедорф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Замена
М. Эспозито
️️️️
А. Мантовани
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
А. Шевченко
️️️️
Пато
Замена
️️️️
Кака
Замена
А. Ланджелла
️️️️
М. Марколини
Замена
М. Фламини
️️️️
Ф. Индзаги
Желтая карточка
М. Янкуловски
ГОЛ! 0:1!
К. Зеедорф
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
С. Мореро
Желтая карточка
Л. Ригони
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кака
АП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Милан
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
20
Сардо
7
Марколини
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
81
Богдани
4-3-1-2
1
Дида
18
Янкуловски
19
Фавалли
14
Сендерос
19
Дзамбротта
10
Зеедорф
21
Пирло
90
Амброзини
10
Кака
9
Индзаги
12
Пато
7
Марколини
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Марколини
10
Лусиано
18
Колуччи
18
Колуччи
10
Лусиано
17
Мантовани
0
Эспозито
0
Эспозито
17
Мантовани
9
Индзаги
20
Фламини
20
Фламини
9
Индзаги
12
Пато
7
Шевченко
7
Шевченко
12
Пато
Остались в запасе
Кьево
Милан
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кьево - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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