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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кьево
Рома - Кьево: обзор матча 03 мая 2009
Рома
03.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кьево
Вторая желтая
Д. Пинци
Замена
М. Эспозито
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Й. Риисе
Замена
М. Кассетти
️️️️
М. Мотта
Замена
М. Малаго
️️️️
Д. Колуччи
Замена
М. Вучинич
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Лусиано
Замена
Ж. Менез
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
Э. Богдани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
0
Филипе
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
4-4-2
6
Риисе
0
Пануччи
5
Мексес
16
Мотта
20
Перротта
4
Бриги
16
Де Росси
11
Таддеи
10
Тотти
10
Баптиста
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
19
Мореро
5
Манделли
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
81
Богдани
31
Пеллисьер
16
Мотта
27
Кассетти
27
Кассетти
16
Мотта
11
Таддеи
7
Менез
7
Менез
11
Таддеи
20
Перротта
9
Вучинич
9
Вучинич
20
Перротта
Колуччи
78
Малаго
78
Малаго
Колуччи
10
Лусиано
18
Колуччи
18
Колуччи
10
Лусиано
81
Богдани
0
Эспозито
0
Эспозито
81
Богдани
Остались в запасе
Рома
Кьево
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
0
Филипе
ПП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Кьево
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
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