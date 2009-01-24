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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Кьево
Реджо-ди-Калабрия - Кьево: обзор матча 24 января 2009
Реджо-ди-Калабрия
24.01.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
90+2'
В. Итальяно
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реджо-ди-Калабрия - Кьево
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Итальяно
Желтая карточка
Б. Корради
Замена
М. Крайчик
️️️️
А. Сесту
Замена
️️️️
Ф. Коцца
Замена
В. Итальяно
️️️️
Д. Пинци
Замена
️️️️
М. Эспозито
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Л. Ригони
Замена
А. Барилла
️️️️
Ф. Бриенца
Желтая карточка
Д. Манделли
Красная карточка
К. Кармона
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
Н. Фрей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
21
Андреа Коста
ЛЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ПЗ
10
Франческо Коцца
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Алессио Сесту
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пиллон
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Реджо-ди-Калабрия
26
Пьетро Марино
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
7
Джордже Ракич
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
30
Кампаньоло
21
Коста
5
Ланцаро
16
Вальдес
8
Чирилло
10
Коцца
14
Кармона
8
Баррето
7
Сесту
20
Бриенца
9
Корради
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
31
Пеллисьер
0
Эспозито
7
Сесту
19
Крайчик
19
Крайчик
7
Сесту
20
Бриенца
20
Барилла
20
Барилла
20
Бриенца
30
Ригони
7
Бентивольо
7
Бентивольо
30
Ригони
3
Пинци
77
Итальяно
77
Итальяно
3
Пинци
Остались в запасе
Реджо-ди-Калабрия
Кьево
26
Пьетро Марино
ВР
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пиллон
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
26
Пьетро Марино
ВР
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
7
Джордже Ракич
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пиллон
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Кьево
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Оресте Гранилло
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Реджо-ди-Калабрия
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2021.08.22 16:45
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2021.07.27 07:32
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