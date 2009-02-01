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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 01 февраля 2009
Кьево
01.02.2009, воскресенье, 17:15
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
72'
Л. Ригони
70'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
Замена
С. Гриппо
️️️️
В. Итальяно
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
Керлон
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
К. Беллуччи
️️️️
М. Мустаккио
Желтая карточка
А. Мантовани
ГОЛ! 1:1!
Л. Ригони
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Замена
С. Макинва
️️️️
М. Эспозито
Замена
М. Мустаккио
️️️️
Д. Дельвеккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
10
Лусиано
ПП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
3
Симоне Гриппо
ЦП
76
Керлон
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
21
Фрей
7
Бентивольо
30
Ригони
10
Лусиано
77
Итальяно
31
Пеллисьер
0
Эспозито
4-3-2
12
Кастеллацци
18
Станкявичус
17
Луккини
3
Циглер
5
Гастальделло
23
Саммарко
17
Паломбо
82
Дельвеккио
99
Кассано
11
Паццини
31
Пеллисьер
76
Керлон
76
Керлон
31
Пеллисьер
77
Итальяно
3
Гриппо
3
Гриппо
77
Итальяно
0
Эспозито
28
Макинва
28
Макинва
0
Эспозито
82
Дельвеккио
17
Мустаккио
17
Мустаккио
82
Дельвеккио
Мустаккио
20
Беллуччи
20
Беллуччи
Мустаккио
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
83
Антонио Миранте
ВР
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Кьево - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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