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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 11 января 2009
Болонья
11.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
45'
М. Ди Вайо (П)
43'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
Замена
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
С. Вольпи
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
М. Берначчи
Замена
Э. Д'Анна
️️️️
Л. Ригони
Красная карточка
Г. Мудингай
Замена
️️️️
Ф. Валиани
Замена
️️️️
М. Эспозито
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Д. Бомбардини
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Д. Маркини
Желтая карточка
А. Мантовани
Желтая карточка
Д. Маркини
19'
Желтая карточка
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
3-3-3
40
Яннарилли
0
Ланна
18
Морас
19
Терци
0
Вольпи
16
Мудингай
80
Валиани
0
Аморозо
9
Ди Вайо
0
Берначчи
4-4-2
70
Соррентино
0
Моро
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
30
Ригони
3
Пинци
7
Марколини
31
Пеллисьер
0
Эспозито
5
Маркини
5
Маркини
0
Берначчи
80
Мингаццини
80
Мингаццини
0
Берначчи
Маркини
10
Адаилтон
10
Адаилтон
Маркини
30
Ригони
0
Д'Анна
0
Д'Анна
30
Ригони
Остались в запасе
Болонья
Кьево
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Болонья - Кьево
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Ренато ДальАра
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