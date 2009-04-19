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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Кьево
Сиена - Кьево: обзор матча 19 апреля 2009
Сиена
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
23'
С. Пеллисьер
48'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Кьево
Желтая карточка
Н. Аморузо
Замена
М. Фрик
️️️️
П. Кодря
Желтая карточка
Э. Богдани
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Э. Богдани
Замена
Л. Яролим
️️️️
Х. Харджа
ГОЛ! 0:2!
С. Пеллисьер
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Лусиано
Замена
Н. Аморузо
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
П. Кодря
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Никола Аморузо
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
Кьево
0
Франческо Скардина
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
3-5-2
0
Элефверопулос
36
Дель Гроссо
90
Портанова
28
Брандау
18
Суньига
5
Кодря
14
Галлоппа
13
Харджа
8
Вергассола
5
Геззаль
16
Калайо
4-4-2
18
Скуицци
20
Сардо
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
81
Богдани
31
Пеллисьер
13
Харджа
20
Яролим
20
Яролим
13
Харджа
5
Геззаль
0
Аморузо
0
Аморузо
5
Геззаль
5
Кодря
4
Фрик
4
Фрик
5
Кодря
81
Богдани
23
Ланджелла
23
Ланджелла
81
Богдани
10
Лусиано
18
Колуччи
18
Колуччи
10
Лусиано
Остались в запасе
Сиена
Кьево
12
Эмануэле Манитта
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
0
Франческо Скардина
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
12
Эмануэле Манитта
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Остались в запасе
0
Франческо Скардина
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Сиена - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Кьево
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