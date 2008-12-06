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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 06 декабря 2008
Кьево
06.12.2008, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Рома
68'
Ж. Менез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
В. Итальяно
️️️️
М. Марколини
Замена
М. Кассетти
️️️️
Ж. Менез
Вторая желтая
М. Бриги
Замена
️️️️
М. Эспозито
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Д. Пинци
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
Пас отдал
Д. Де Росси
Желтая карточка
Ж. Менез
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Баптиста
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
33
Марио Йепес
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛВ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
0
Мауро Эспозито
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПВ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Жулио Баптиста
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
Рома
1
Артур
ВР
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
0
Валерио Вирга
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
4-3-2-1
70
Соррентино
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
0
Моро
3
Пинци
0
Эспозито
7
Бентивольо
7
Марколини
10
Лусиано
31
Пеллисьер
4-3-2-1
32
Дони
12
Сисиньо
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
4
Бриги
20
Перротта
16
Де Росси
10
Баптиста
7
Менез
10
Тотти
3
Пинци
23
Ланджелла
23
Ланджелла
3
Пинци
7
Марколини
77
Итальяно
77
Итальяно
7
Марколини
7
Менез
27
Кассетти
27
Кассетти
7
Менез
10
Баптиста
11
Таддеи
11
Таддеи
10
Баптиста
Остались в запасе
Кьево
Рома
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
0
Валерио Вирга
ЦП
1
Артур
ВР
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
Остались в запасе
0
Валерио Вирга
ЦП
1
Артур
ВР
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кьево - Рома
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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