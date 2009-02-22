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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 22 февраля 2009
Фиорентина
22.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
73'
А. Джилардино
13'
С. Мореро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
Замена
Д. Манделли
️️️️
С. Пеллисьер
Вторая желтая
В. Итальяно
Желтая карточка
Д. Колуччи
Замена
Э. Богдани
️️️️
М. Марколини
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Желтая карточка
С. Соррентино
Желтая карточка
В. Итальяно
Замена
Д. Колуччи
️️️️
С. Макинва
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
А. Мантовани
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Х. Варгас
Замена
Ф. Семиоли
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
З. Кузманович
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Мореро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
28
Стефен Макинва
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
3-1-3-3
1
Фрей
3
Кролдруп
5
Гамберини
11
Заири
30
Мело
11
Варгас
18
Монтоливо
8
Кузманович
9
Йоветич
12
Муту
19
Джилардино
4-3-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
7
Бентивольо
3
Пинци
7
Марколини
77
Итальяно
31
Пеллисьер
28
Макинва
8
Кузманович
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
8
Кузманович
11
Варгас
21
Паскуаль
21
Паскуаль
11
Варгас
9
Йоветич
77
Семиоли
77
Семиоли
9
Йоветич
31
Пеллисьер
5
Манделли
5
Манделли
31
Пеллисьер
28
Макинва
18
Колуччи
18
Колуччи
28
Макинва
7
Марколини
81
Богдани
81
Богдани
7
Марколини
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Фиорентина - Кьево
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Артемио Франки
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