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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Болонья
Кьево - Болонья: обзор матча 24 мая 2009
Кьево
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Болонья
Замена
Д. Сардо
️️️️
Лусиано
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Д. Пинци
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
П. Освальдо
Замена
М. Эспозито
️️️️
Э. Богдани
Замена
А. Родригез Сезар
️️️️
В. Морас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
19
Мореро
21
Фрей
7
Марколини
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
81
Богдани
3-2-1-3
40
Яннарилли
0
Кастеллини
19
Терци
18
Морас
80
Валиани
80
Мингаццини
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
0
Аморозо
10
Освальдо
10
Лусиано
20
Сардо
20
Сардо
10
Лусиано
3
Пинци
18
Колуччи
18
Колуччи
3
Пинци
81
Богдани
0
Эспозито
0
Эспозито
81
Богдани
10
Освальдо
10
Адаилтон
10
Адаилтон
10
Освальдо
18
Морас
0
Сезар
0
Сезар
18
Морас
Остались в запасе
Кьево
Болонья
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
Остались в запасе
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Кьево - Болонья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Стефано Фарина
(Нови Лигуре)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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