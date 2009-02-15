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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Катания
Кьево - Катания: обзор матча 15 февраля 2009
Кьево
15.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Катания
90'
Д. Колуччи
12'
П. Ледесма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Катания
Желтая карточка
Д. Колуччи
ГОЛ! 1:1!
Д. Колуччи
Замена
Э. Карбони
️️️️
Т. Моримото
Замена
Э. Богдани
️️️️
С. Мореро
Замена
М. Эспозито
️️️️
Лусиано
Замена
К. Сильвестри
️️️️
Ч. Капуано
Желтая карточка
Т. Моримото
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Иско
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
А. Потенца
Желтая карточка
Л. Ригони
14'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
10
Лусиано
ПП
28
Стефен Макинва
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
19
Мореро
0
Скардина
21
Фрей
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
77
Итальяно
31
Пеллисьер
28
Макинва
4-5-1
1
Биццарри
2
Потенца
6
Стовини
26
Сильвестре
33
Капуано
17
Байокко
17
Ледесма
22
Иско
76
Тедеско
27
Бьяджианти
15
Моримото
30
Ригони
18
Колуччи
18
Колуччи
30
Ригони
19
Мореро
81
Богдани
81
Богдани
19
Мореро
10
Лусиано
0
Эспозито
0
Эспозито
10
Лусиано
33
Капуано
21
Сильвестри
21
Сильвестри
33
Капуано
15
Моримото
5
Карбони
5
Карбони
15
Моримото
22
Иско
55
Мартинес
55
Мартинес
22
Иско
Остались в запасе
Кьево
Катания
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Якини
1
Томаш Косицки
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Кьево - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Кьево
Катания
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
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«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
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«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
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