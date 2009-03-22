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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 22 марта 2009
Кьево
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
45'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
М. Карроццьери
Замена
️️️️
А. Ночерино
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Н. Фрей
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
С. Кьер
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Желтая карточка
А. Мантовани
Красная карточка
М. Кассани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
19
Мореро
21
Фрей
7
Марколини
30
Ригони
3
Пинци
10
Лусиано
31
Пеллисьер
81
Богдани
4-1-2-2
32
Амелия
6
Кассани
83
Бово
80
Карроццьери
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
19
Суччи
10
Кавани
81
Богдани
23
Ланджелла
23
Ланджелла
81
Богдани
10
Лусиано
18
Колуччи
18
Колуччи
10
Лусиано
8
Мильяччо
24
Кьер
24
Кьер
8
Мильяччо
Остались в запасе
Кьево
Палермо
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кьево - Палермо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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