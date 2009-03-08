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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 08 марта 2009
Кьево
08.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
56'
С. Макинва
28'
Жеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
Желтая карточка
В. Итальяно
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
М. Эспозито
️️️️
С. Макинва
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Матри
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Коссу
Замена
В. Итальяно
️️️️
М. Марколини
Замена
А. Ланджелла
️️️️
С. Бентивольо
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ! 1:1!
С. Макинва
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
С. Бентивольо
ГОЛ! 0:1!
Жеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
0
Скардина
33
Йепес
19
Мореро
21
Фрей
7
Марколини
3
Пинци
7
Бентивольо
18
Колуччи
31
Пеллисьер
28
Макинва
4-2-1-2
22
Маркетти
24
Писано
6
Лопес
2
Канини
33
Агостини
0
Фини
18
Парола
7
Коссу
27
Жеда
21
Матри
7
Бентивольо
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Бентивольо
7
Марколини
77
Итальяно
77
Итальяно
7
Марколини
28
Макинва
0
Эспозито
0
Эспозито
28
Макинва
7
Коссу
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Коссу
21
Матри
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Матри
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Кальяри
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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