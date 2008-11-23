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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сиена
Кьево - Сиена: обзор матча 23 ноября 2008
Кьево
23.11.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Сиена
83'
Д. Галлоппа
88'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сиена
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Маккароне
Желтая карточка
С. Соррентино
ГОЛ! 0:2!
М. Маккароне
Замена
️️️️
Х. Харджа
Замена
️️️️
М. Малаго
ГОЛ! 0:1!
Д. Галлоппа
Желтая карточка
М. Малаго
Желтая карточка
Д. Манделли
Замена
М. Фрик
️️️️
А. Геззаль
Замена
М. Эспозито
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
А. Ланджелла
️️️️
С. Бентивольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
0
Космин Моци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
78
Малаго
5
Манделли
7
Марколини
7
Бентивольо
3
Пинци
10
Лусиано
81
Богдани
31
Пеллисьер
3-4-1-2
23
Курчи
90
Портанова
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
13
Харджа
14
Галлоппа
18
Суньига
20
Яролим
7
Маккароне
5
Геззаль
7
Бентивольо
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Бентивольо
10
Лусиано
0
Эспозито
0
Эспозито
10
Лусиано
5
Геззаль
4
Фрик
4
Фрик
5
Геззаль
7
Маккароне
16
Калайо
16
Калайо
7
Маккароне
Остались в запасе
Кьево
Сиена
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
0
Космин Моци
ЦЗ
12
Эмануэле Манитта
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
Остались в запасе
0
Космин Моци
ЦЗ
12
Эмануэле Манитта
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Кьево - Сиена
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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Кьево
Сиена
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
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2021.01.27 20:34
4
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
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2021.07.27 07:32
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Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
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4
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