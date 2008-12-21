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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 21 декабря 2008
Кьево
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
89'
Р. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
Желтая карточка
С. Бентивольо
ГОЛ! 0:1!
Р. Оливера
Замена
Д. Бривио
️️️️
Э. Ванден Борре
Замена
Э. Богдани
️️️️
Ф. Моро
Замена
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
М. Эспозито
️️️️
В. Итальяно
Замена
Ф. Скардина
️️️️
А. Мантовани
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Ф. Модесто
Желтая карточка
В. Итальяно
Желтая карточка
Ф. Моро
Желтая карточка
А. Ланджелла
Желтая карточка
Б. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4-4-1-1
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
33
Йепес
0
Моро
23
Ланджелла
3
Пинци
7
Бентивольо
10
Лусиано
77
Итальяно
31
Пеллисьер
4-5-1
34
Рубиньо
20
Ванден Борре
20
Бьява
16
Боккетти
4
Кришито
7
Росси
83
Оливера
8
Мотта
28
Юрич
32
Модесто
7
Янкович
17
Мантовани
0
Скардина
0
Скардина
17
Мантовани
77
Итальяно
0
Эспозито
0
Эспозито
77
Итальяно
0
Моро
81
Богдани
81
Богдани
0
Моро
20
Ванден Борре
28
Бривио
28
Бривио
20
Ванден Борре
32
Модесто
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
32
Модесто
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Якини
73
Алессио Скарпи
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Дженоа
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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