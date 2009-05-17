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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 17 мая 2009
Дженоа
17.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Кьево
58'
Д. Милито (П)
71'
Р. Оливера
35'
Д. Пинци
89'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
ГОЛ! 2:2!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
Р. Оливера
Замена
М. Эспозито
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
М. Феррари
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Э. Богдани
ГОЛ! 2:1!
Р. Оливера
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Д. Пинци
Замена
Р. Оливера
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
И. Юрич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Милито
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Ф. Модесто
Желтая карточка
Д. Манделли
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 0:1!
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
28
Иван Юрич
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
76
Керлон
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
2-5-3
34
Рубиньо
16
Боккетти
27
Феррари
32
Модесто
28
Юрич
8
Мотта
0
Миланетто
7
Росси
22
Милито
7
Янкович
10
Скулли
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
81
Богдани
31
Пеллисьер
32
Модесто
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
32
Модесто
10
Скулли
83
Оливера
83
Оливера
10
Скулли
81
Богдани
23
Ланджелла
23
Ланджелла
81
Богдани
3
Пинци
7
Бентивольо
7
Бентивольо
3
Пинци
7
Марколини
0
Эспозито
0
Эспозито
7
Марколини
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
76
Керлон
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
Остались в запасе
76
Керлон
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Фабио Моро
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Дженоа - Кьево
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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