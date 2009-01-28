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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лечче
Кьево - Лечче: обзор матча 28 января 2009
Кьево
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
88'
А. Мантовани
56'
Д. Вивес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лечче
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ! 1:1!
А. Мантовани
Замена
Р. Скьяви
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Д. Пинци
️️️️
Ф. Моро
Замена
️️️️
Т. Поленьи
Вторая желтая
Фабиано
Желтая карточка
М. Марколини
Желтая карточка
Ф. Моро
Замена
С. Макинва
️️️️
М. Эспозито
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Д. Вивес
ГОЛ! 0:1!
Д. Вивес
Замена
Ф. Скардина
️️️️
Лусиано
Вторая желтая
Д. Манделли
Желтая карточка
Фабиано
Желтая карточка
Д. Манделли
Желтая карточка
А. Дзанкетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
28
Стефен Макинва
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
19
Мореро
0
Моро
7
Марколини
7
Бентивольо
30
Ригони
10
Лусиано
31
Пеллисьер
0
Эспозито
4-3-2
22
Бенусси
3
Поленьи
28
Эспозито
14
Фабиано
3
Джулиатто
5
Вивес
7
Дзанкетта
0
Арьятти
9
Кастильо
90
Тирибокки
10
Лусиано
0
Скардина
0
Скардина
10
Лусиано
0
Моро
3
Пинци
3
Пинци
0
Моро
0
Эспозито
28
Макинва
28
Макинва
0
Эспозито
90
Тирибокки
14
Скьяви
14
Скьяви
90
Тирибокки
5
Вивес
26
Касерта
26
Касерта
5
Вивес
Остались в запасе
Кьево
Лечче
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
77
Винченцо Итальяно
АП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Кьево - Лечче
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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