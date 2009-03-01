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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 01 марта 2009
Аталанта
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
78'
А. Ланджелла
89'
С. Пеллисьер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Пеллисьер
Замена
М. Эспозито
️️️️
С. Макинва
Вторая желтая
Т. Манфредини
ГОЛ! 0:1!
А. Ланджелла
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
А. Ланджелла
️️️️
М. Марколини
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Дефенди
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Д. Колуччи
Желтая карточка
Д. Де Ашентис
Замена
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
А. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
10
Лусиано
ПП
28
Стефен Макинва
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
25
Капелли
13
Гарич
8
Чигарини
19
Падоин
0
Де Ашентис
34
Дефенди
23
Плазмати
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
19
Мореро
33
Йепес
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
18
Колуччи
7
Марколини
31
Пеллисьер
28
Макинва
34
Дефенди
7
Черчи
7
Черчи
34
Дефенди
7
Марколини
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Марколини
18
Колуччи
7
Бентивольо
7
Бентивольо
18
Колуччи
28
Макинва
0
Эспозито
0
Эспозито
28
Макинва
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Аталанта - Кьево
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Дондарини
(Финале-Эмилия)
Стадион:
Атлети Адзурри
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