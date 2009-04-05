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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кьево
Ювентус - Кьево: обзор матча 05 апреля 2009
Ювентус
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 3
Завершен
Кьево
34'
Д. Кьеллини
54'
М. Йепес (АГ)
79'
В. Яквинта
25'
С. Пеллисьер
45'
С. Пеллисьер
90+1'
С. Пеллисьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кьево
+1
ГОЛ! 3:3!
С. Пеллисьер
Пас отдал
А. Ланджелла
Замена
А. Ланджелла
️️️️
М. Марколини
ГОЛ! 3:2!
В. Яквинта
Пас отдал
М. Каморанези
Замена
️️️️
Д. Сардо
Замена
М. Эспозито
️️️️
Э. Богдани
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Йепес
Замена
Д. Трезеге
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Д. Зебина
️️️️
З. Грыгера
ГОЛ! 1:2!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Д. Сардо
ГОЛ! 1:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
М. Каморанези
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ! 0:1!
С. Пеллисьер
Замена
М. Каморанези
️️️️
Х. Салихамиджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Микеле Марколини
ЦП
10
Лусиано
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
0
Мауро Эспозито
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
3
Молинаро
0
Мельберг
14
Кьеллини
26
Грыгера
5
Тиагу
10
Маркизио
11
Салихамиджич
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
19
Мореро
33
Йепес
17
Мантовани
10
Лусиано
30
Ригони
7
Марколини
3
Пинци
31
Пеллисьер
81
Богдани
26
Грыгера
11
Зебина
11
Зебина
26
Грыгера
11
Салихамиджич
45
Каморанези
45
Каморанези
11
Салихамиджич
10
Дель Пьеро
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Дель Пьеро
7
Марколини
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Марколини
81
Богдани
0
Эспозито
0
Эспозито
81
Богдани
Остались в запасе
Ювентус
Кьево
12
Антонио Кименти
ВР
11
Павел Недвед
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
11
Павел Недвед
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Ювентус - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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