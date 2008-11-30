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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 30 ноября 2008
Удинезе
30.11.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
87'
Фелипе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
Желтая карточка
С. Бентивольо
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Фелипе
Замена
В. Итальяно
️️️️
Лусиано
Замена
А. Ланджелла
️️️️
М. Марколини
Замена
Н. Фрей
️️️️
Ф. Моро
Замена
К. Ободо
️️️️
Д. Паскуале
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Ф. Моро
Красная карточка
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
А. Мантовани
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
М. Эспозито
Желтая карточка
М. Марколини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
0
Фабио Моро
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
3-2-2-3
1
Ханданович
26
Паскуале
27
Фелипе
35
Кода
3
Лукович
16
Мотта
10
Д'Агостино
88
Инлер
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4
Санчес
4-4-2
70
Соррентино
0
Моро
5
Манделли
33
Йепес
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
7
Бентивольо
7
Марколини
0
Эспозито
31
Пеллисьер
26
Паскуале
10
Ободо
10
Ободо
26
Паскуале
4
Санчес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
4
Санчес
0
Моро
21
Фрей
21
Фрей
0
Моро
7
Марколини
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Марколини
10
Лусиано
77
Итальяно
77
Итальяно
10
Лусиано
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
Остались в запасе
0
Эмануэле Д'Анна
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Удинезе - Кьево
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Удинезе Арена
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