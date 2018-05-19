Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009