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Марко Пизано
Статистика
Марко Пизано - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1981 (45)
#26 | Защитник
174 см | 70 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 0
08.05.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
3 : 1
01.05.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0 : 2
23.04.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
2 : 0
16.04.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2 : 0
10.04.2011
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
1 : 2
03.04.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2011
Парма
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 3
13.03.2011
Наполи
88' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 2
27.02.2011
Парма
83' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 2
20.02.2011
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
19.12.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
3 : 1
11.12.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
2 : 1
05.12.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
5 : 2
28.11.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1 : 1
21.11.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
0 : 1
14.11.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 0
11.11.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
07.11.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
0 : 0
24.10.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
1 : 1
17.10.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
02.10.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
26.09.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 1
22.09.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
19.09.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
2 : 1
12.09.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 0
29.08.2010
Брешиа
81' - 90'
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