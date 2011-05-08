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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 08 мая 2011
Болонья
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
С. Джовинко
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Казарини
Замена
А. Кандрева
️️️️
В. Божинов
Замена
Н. Черубин
️️️️
М. Бритос
Желтая карточка
В. Морас
Замена
Р. Крхин
️️️️
И. Радованович
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Парма
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Парма
16
Стефано Руссо
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
6
Анжело
ПП
4-1-3-1-1
2
Вивиано
3
Морлео
3
Бритос
18
Морас
90
Портанова
16
Радованович
5
Казарини
15
Перес
8
Экдаль
11
Рамирес
9
Ди Вайо
4-4-2
1
Паварини
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
80
Валиани
4
Морроне
21
Джемаили
32
Модесто
21
Джовинко
86
Божинов
3
Бритос
3
Черубин
3
Черубин
3
Бритос
16
Радованович
21
Крхин
21
Крхин
16
Радованович
5
Казарини
77
Хименес
77
Хименес
5
Казарини
21
Джовинко
14
Галлоппа
14
Галлоппа
21
Джовинко
86
Божинов
87
Кандрева
87
Кандрева
86
Божинов
Остались в запасе
Болонья
Парма
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
16
Стефано Руссо
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
16
Стефано Руссо
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Болонья - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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