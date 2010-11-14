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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Парма
Бари - Парма: обзор матча 14 ноября 2010
Бари
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Парма
33'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Парма
Вторая желтая
М. Донати
Замена
Анжело
️️️️
Ф. Маркес
Красная карточка
А. Масиелло
Замена
В. Божинов
️️️️
Э. Креспо
Замена
А. Раджи
️️️️
А. Паризи
Желтая карточка
М. Донати
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
С. Альмирон
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
С. Морроне
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Желтая карточка
Г. Палетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-3-1-2
1
Жилле
21
Паризи
5
Масиелло
13
Росси
14
Бельмонте
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
56
Пульцетти
9
Капуто
10
Баррето
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
24
Пачи
18
Гобби
87
Кандрева
4
Морроне
21
Джемаили
80
Валиани
0
Маркес
9
Креспо
56
Пульцетти
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
56
Пульцетти
21
Паризи
24
Раджи
24
Раджи
21
Паризи
10
Баррето
4
Альмирон
4
Альмирон
10
Баррето
0
Маркес
6
Анжело
6
Анжело
0
Маркес
9
Креспо
86
Божинов
86
Божинов
9
Креспо
Остались в запасе
Бари
Парма
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Парма
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Сан Никола
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