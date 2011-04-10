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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 10 апреля 2011
Лацио
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Парма
23'
Эрнанес
77'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
Замена
Л. Скалони
️️️️
К. Брокки
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Ф. Модесто
Замена
В. Божинов
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ! 2:0!
С. Флоккари
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Сарате
Замена
А. Кандрева
️️️️
Анжело
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Брешиано
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
М. Брешиано
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
7
Антонио Кальво
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
22
Гарридо
3
Андре Диас
2
Стендардо
2
Лихтштайнер
23
Брешиано
32
Брокки
24
Ледесма
10
Эрнанес
10
Скулли
9
Сарате
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
80
Валиани
6
Анжело
21
Джемаили
32
Модесто
11
Амаури
21
Джовинко
32
Брокки
5
Скалони
5
Скалони
32
Брокки
23
Брешиано
15
Гонсалес
15
Гонсалес
23
Брешиано
9
Сарате
10
Флоккари
10
Флоккари
9
Сарате
32
Модесто
14
Галлоппа
14
Галлоппа
32
Модесто
6
Анжело
87
Кандрева
87
Кандрева
6
Анжело
80
Валиани
86
Божинов
86
Божинов
80
Валиани
Остались в запасе
Лацио
Парма
46
Томмазо Берни
ВР
17
Паскуале Фоджа
ЛП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
7
Антонио Кальво
ЦП
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
17
Паскуале Фоджа
ЛП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
7
Антонио Кальво
ЦП
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Лацио - Парма
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
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