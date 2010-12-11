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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Парма
Палермо - Парма: обзор матча 11 декабря 2010
Палермо
11.12.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Парма
51'
М. Пинилья
61'
Ф. Микколи
88'
К. Дзаккардо (АГ)
7'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Парма
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Дзаккардо
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
П. Касами
️️️️
Ф. Микколи
Замена
В. Божинов
️️️️
С. Морроне
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:1!
Ф. Микколи
Пас отдал
М. Пинилья
ГОЛ! 1:1!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Ночерино
Замена
М. Пинилья
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Анжело
ГОЛ! 0:1!
А. Лукарелли
Пас отдал
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
6
Муньос
83
Бово
30
Гоян
69
Ригони
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
72
Иличич
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
6
Лукарелли
26
Пизано
87
Кандрева
21
Джемаили
4
Морроне
6
Анжело
9
Креспо
21
Джовинко
15
Пасторе
21
Ливерани
21
Ливерани
15
Пасторе
10
Микколи
23
Касами
23
Касами
10
Микколи
15
Пасторе
51
Пинилья
51
Пинилья
15
Пасторе
4
Морроне
86
Божинов
86
Божинов
4
Морроне
Остались в запасе
Палермо
Парма
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
77
Зе Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Палермо - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Ренцо Барбера
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