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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 26 сентября 2010
Фиорентина
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Парма
61'
А. Льяич (П)
76'
Л. Де Сильвестри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
Замена
М. Болатти
️️️️
А. Льяич
+2
Замена
М. Сантана
️️️️
Х. Варгас
Замена
Б. Джемаили
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 2:0!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
А. Черчи
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
Н. Гулан
️️️️
Фелипе
Замена
Э. Креспо
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Ч. Натали
Желтая карточка
М. Пачи
Замена
Анжело
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Льяич
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Ф. Валиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЛВ
80
Франческо Валиани
ЦП
18
Массимо Гобби
ЦП
4
Стефано Морроне
(К)
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-2-3-1
1
Фрей
27
Фелипе
14
Натали
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
22
Льяич
7
Черчи
19
Джилардино
4-4-1-1
83
Миранте
5
Дзаккардо
24
Пачи
6
Лукарелли
13
Антонелли
87
Кандрева
18
Гобби
4
Морроне
80
Валиани
86
Божинов
0
Маркес
27
Фелипе
24
Гулан
24
Гулан
27
Фелипе
11
Варгас
11
Сантана
11
Сантана
11
Варгас
22
Льяич
23
Болатти
23
Болатти
22
Льяич
87
Кандрева
21
Джемаили
21
Джемаили
87
Кандрева
80
Валиани
6
Анжело
6
Анжело
80
Валиани
18
Гобби
9
Креспо
9
Креспо
18
Гобби
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
1
Артур Боруц
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Фиорентина - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
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