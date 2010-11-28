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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 28 ноября 2010
Интер
28.11.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
5 : 2
Завершен
Парма
18'
Д. Станкович
19'
Д. Станкович
23'
Э. Камбьяссо
72'
Т. Мотта
75'
Д. Станкович
4'
Э. Креспо
36'
Э. Креспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Парма
Замена
З. Эдуардо
️️️️
Анжело
Замена
Н. Обиора
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 5:2!
Д. Станкович
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
В. Божинов
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ! 4:2!
Т. Мотта
Пас отдал
Г. Пандев
Замена
Т. Мотта
️️️️
Л. Кастеллацци
Замена
Ф. Валиани
️️️️
М. Гобби
Замена
Ф. Наталино
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 3:2!
Э. Креспо
Пас отдал
М. Гобби
ГОЛ! 3:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
У. Снейдер
ГОЛ! 2:1!
Д. Станкович
Пас отдал
Д. Биабиани
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Станкович
Пас отдал
Д. Биабиани
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Креспо
Пас отдал
Анжело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
6
Анжело
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-3-1-2
12
Кастеллацци
0
Матерацци
2
Лусио
2
Кордоба
18
Сантон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
10
Снейдер
14
Биабиани
21
Пандев
3-2-3-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
13
Антонелли
5
Дзаккардо
18
Гобби
6
Анжело
21
Джемаили
87
Кандрева
9
Креспо
21
Джовинко
5
Станкович
40
Обиора
40
Обиора
5
Станкович
18
Сантон
57
Наталино
57
Наталино
18
Сантон
12
Кастеллацци
8
Мотта
8
Мотта
12
Кастеллацци
6
Анжело
77
Зе Эдуардо
77
Зе Эдуардо
6
Анжело
18
Гобби
80
Валиани
80
Валиани
18
Гобби
21
Джовинко
86
Божинов
86
Божинов
21
Джовинко
Остались в запасе
Интер
Парма
21
Паоло Орландони
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
7
Денис Алибек
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Интер - Парма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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