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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Интер
Парма - Интер: обзор матча 16 апреля 2011
Парма
16.04.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Интер
35'
С. Джовинко
84'
Амаури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Интер
Замена
Э. Креспо
️️️️
Амаури
ГОЛ! 2:0!
Амаури
Пас отдал
Ф. Валиани
Замена
В. Божинов
️️️️
С. Джовинко
Замена
Г. Пандев
️️️️
Х. Харджа
Желтая карточка
Д. Станкович
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
Ф. Валиани
️️️️
А. Кандрева
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
У. Снейдер
️️️️
К. Киву
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
Пас отдал
Ф. Модесто
19'
Желтая карточка
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Стефано Морроне
(К)
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ОП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
32
Модесто
87
Кандрева
21
Джемаили
4
Морроне
21
Джовинко
11
Амаури
4-2-2-2
20
Сезар
26
Киву
13
Раноккия
2
Лусио
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
13
Харджа
9
Это'О
11
Паццини
87
Кандрева
80
Валиани
80
Валиани
87
Кандрева
11
Амаури
9
Креспо
9
Креспо
11
Амаури
21
Джовинко
86
Божинов
86
Божинов
21
Джовинко
26
Киву
10
Снейдер
10
Снейдер
26
Киву
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
13
Харджа
21
Пандев
21
Пандев
13
Харджа
Остались в запасе
Парма
Интер
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Парма - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 22:40 (прямая)
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