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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 19 декабря 2010
Парма
19.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
Замена
В. Божинов
️️️️
Анжело
Замена
А. Буске
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Анжело
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
6
Анжело
80
Валиани
4
Морроне
87
Кандрева
21
Джовинко
9
Креспо
4-3-1-2
2
Вивиано
18
Морас
90
Портанова
3
Бритос
3
Морлео
14
Делла Рокка
8
Экдаль
5
Казарини
11
Рамирес
9
Ди Вайо
69
Меджиорини
6
Анжело
86
Божинов
86
Божинов
6
Анжело
69
Меджиорини
24
Буске
24
Буске
69
Меджиорини
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
Остались в запасе
Парма
Болонья
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Филиппо Ломбарди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Парма - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Эннио Тардини
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