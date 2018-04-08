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Расписание матчей
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Тосно - Урал
Тосно - Урал: обзор матча 08 апреля 2018
Тосно
08.04.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Урал
6'
П. Погребняк
59'
П. Погребняк (П)
40'
В. Ильин
87'
О. Эль Кабир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Урал
87'
ГОЛ! 2:2!
О. Эль Кабир
Пас отдал
В. Ильин
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
И. Жигулев
82'
81'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Н. Чернов
Желтая карточка
И. Жигулев
73'
72'
Желтая карточка
А. Егорычев
68'
Желтая карточка
Г. Балажиц
62'
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Евсеев
Замена
Рикардиньо
️️️️
Р. Мирзов
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Погребняк
59'
40'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
Пас отдал
Н. Димитров
36'
Желтая карточка
П. Бумаль
Желтая карточка
П. Погребняк
36'
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Рикардиньо
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-4-2
1
Юрченко
23
Чернов
20
Дугалич
18
Сухарев
34
Маргасов
21
Галиулин
14
Карницкий
4
Полетанович
10
Жигулев
88
Погребняк
27
Мирзов
4-2-3-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
23
Чернов
3
Меркулов
20
Бумаль
92
Емельянов
17
Димитров
94
Евсеев
58
Эль Кабир
98
Ильин
27
Мирзов
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
27
Мирзов
10
Жигулев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
10
Жигулев
94
Евсеев
5
Егорычев
5
Егорычев
94
Евсеев
23
Чернов
97
Портнягин
97
Портнягин
23
Чернов
Остались в запасе
Тосно
Урал
92
Алексей Скворцов
ЦФ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
60
Владислав Полетаев
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Тосно - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Петровский
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