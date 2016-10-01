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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Урал
Томь - Урал: обзор матча 01 октября 2016
Томь
01.10.2016, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Урал
23'
А. Пугин
45'
П. Фонтанелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Урал
90'
Желтая карточка
Р. Емельянов
90'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Г. Чантурия
Замена
С. Кузнецов
️️️️
Л. Дроппа
84'
Замена
К. Погребняк
️️️️
С. Самодин
81'
Желтая карточка
Л. Дроппа
77'
76'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
А. Павленко
71'
Замена
М. Конате
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
А. Попов
️️️️
К. Комбаров
66'
Желтая карточка
О. Враньеш
55'
51'
Желтая карточка
Г. Чантурия
45'
ГОЛ! 1:1!
П. Фонтанелло
Пас отдал
Г. Чантурия
ГОЛ! 1:0!
А. Пугин
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
6
Лукаш Дроппа
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Солосин
2
Жиров
0
Дьяков
22
Враньеш
26
Бордачев
44
Тишкин
17
Пугин
6
Дроппа
10
Бикфалви
22
Самодин
4-2-3-1
12
Заболотный
15
Кулаков
14
Фонтанелло
15
Новиков
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
9
Чантурия
8
Павленко
10
Лунгу
10
Павлюченко
6
Дроппа
10
Кузнецов
10
Кузнецов
6
Дроппа
9
Комбаров
18
Попов
18
Попов
9
Комбаров
22
Самодин
9
Погребняк
9
Погребняк
22
Самодин
8
Павленко
8
Подоксенов
8
Подоксенов
8
Павленко
9
Чантурия
16
Ставпец
16
Ставпец
9
Чантурия
10
Павлюченко
13
Конате
13
Конате
10
Павлюченко
Остались в запасе
Томь
Урал
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Томь - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Сергей Архипов (Ульяновск)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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