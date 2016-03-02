Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 02 марта 2016
Амкар-Пермь
02.03.2016, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Динамо
26'
А. Прудников
39'
Н. Зайцев
90+3'
А. Шаваев (П)
86'
С. Драгун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Шаваев
90'
+3
Замена
Г. Джикия
️️️️
А. Прудников
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Т. Губочан
86'
ГОЛ! 2:1!
С. Драгун
Пас отдал
А. Катрич
Замена
А. Шаваев
️️️️
Ф. Огуде
83'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Я. Гол
82'
63'
Желтая карточка
А. Козлов
61'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
И. Денисов
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ташаев
ГОЛ! 2:0!
Н. Зайцев
Пас отдал
П. Занев
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
Пас отдал
С. Баланович
26'
Желтая карточка
Я. Гол
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
92
Максим Обольский
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-4-2-1
57
Селихов
23
Баланович
21
Белоруков
3
Зайцев
11
Занев
5
Гол
8
Огуде
91
Бутко
20
Комолов
7
Пеев
89
Прудников
4-2-1-2-1
1
Шунин
34
Козлов
15
Губочан
0
Дьяков
38
Ещенко
21
Драгун
27
Денисов
47
Зобнин
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
89
Прудников
14
Джикия
14
Джикия
89
Прудников
5
Гол
32
Йовичич
32
Йовичич
5
Гол
8
Огуде
8
Шаваев
8
Шаваев
8
Огуде
88
Ташаев
77
Катрич
77
Катрич
88
Ташаев
27
Денисов
9
Бечирай
9
Бечирай
27
Денисов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
92
Максим Обольский
ЦФ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Остались в запасе
92
Максим Обольский
ЦФ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Суховерхов Сергей (Воронеж)
Кулалаев Павел (Волжский)
Резервный судья:
Сельдяков Владимир (Балашиха)
Инспектор:
Безубяк Тарас( Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш Футбол
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Динамо
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
7
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
Вчера, 18:53
5
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
Вчера, 13:39
5
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Реакция Мостового на конфликт Карпина с «Динамо»
14:38
1
Тюкавин – о конфликте с Глушенковым: «Ему все до лампочки»
12:56
7
Карпин поставил точку в разговорах о конфликте с «Динамо»
10:18
7
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
Вчера, 18:53
5
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
Вчера, 13:39
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+